وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لفحص

2022/12/15 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأمر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة لفحص "أوزان" الضباط مستحقي الترقية لجدول كانون الثاني لسنة 2023.

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