الشمري: القضاء السند الأساس لعمل وزارة الداخلية

2022/12/15 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنأكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، أن القضاء هو السند الاساس لعمل الوزارة، فيما جدد دعمه لرجل المرور بتطبيق القانون وتنفيذه.

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