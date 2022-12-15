زورت صكاً بقيمة 73 مليوناً.. امرأة تقع في قبضة الامن ببغداد

2022/12/15 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير صك بقيمة (٧٣) مليون دينار عراقي في العاصمة.

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