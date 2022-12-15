وزير الداخلية يدعو رجال المرور لعدم التردد في تطبيق القانون

2022/12/15 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، رجال المرور الى عدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه، فيما أكد على دعم وإسناد قسم مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة.

وقال المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أكد على الاستمرار في تطبيق المنهاج الحكومي وفق الخطط المرسومة، وقيام وزارة الداخلية بتسلم الملف الأمني داخل المدن".

وأضاف أنه "جاءت تأكيدات الشمري خلال زيارته قيادة شرطة محافظة نينوى التي وصلها يوم أمس برفقة وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية، إذ عقد وزير الداخلية اجتماعاً في مقر القيادة مع عدد من القادة والضباط"، مشدداً على أن "النجاح في العمل يكون من خلال تقييم مدراء الأقسام"، مشيراً الى أن "أبواب وزارة الداخلية مشرعة أمام جميع الضباط والمنتسبين".

وجدد الشمري بحسب البيان "دعمه لرجل المرور خلال هذا الاجتماع"، داعياً الى "عدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه، ويجب التعامل مع المواطنين بنزاهة والتعاون الدائم معهم"، مؤكداً على "دعم وإسناد قسم مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة".

وأشار البيان الى أن "الشمري زار رئاسة محكمة استئناف نينوى، والتقى برئيس المحكمة وعدد من السادة القضاة"، مؤكداً أن "القضاء هو السند الأساسي لعمل وزارة الداخلية وأننا حريصون على هذا الأمر".

وأوضح أنه "من جانبه، أشاد رئيس محكمة الاستئناف بعمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، واصفاً إياها بالذراع اليمنى لتنفيذ القانون"، مبيناً أن "المواطنين أصبح لديهم ثقة بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية".

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