2022/12/15 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، الاطاحة بشبكة رئيسية لتجارة المخدرات في بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد عصابة تقوم بتاجرة وتوزيع المواد المخدرات شرقي العاصمة بغداد، وتعتبر من العصابات الرئيسية في عملية التوزيع، وبعد مقاطعة المعلومات والمتابعة المستمرة لتحركات العصابة استمرت ثلاثة ايام تم تحديد اماكن تواجدهم واستحصال الموافقات القضائية لتنفيذ عملية القاء القبض".

واضاف ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن الميدانية وبالاشتراك مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من مداهمة الاهداف والقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد عملية اشتباك معهم اثناء المداهمة".

واوضح أن "افراد العصابة قاموا باطلاق النار وفتح رمانات يدوية على القوة المنفذة للواجب"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتهم الى القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عملية اشتباك.. الاستخبارات والامن تطيح بشبكة رئيسية لتجارة المخدرات ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عملية اشتباك.. الاستخبارات والامن تطيح بشبكة رئيسية لتجارة المخدرات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).