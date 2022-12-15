الكهرباء توضح إجراءاتها لمعالجة اختناق الشبكة

2022/12/15 | 12:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إعداد خطة شاملة تمثلت بإنشاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات لاستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى إن “الوزارة أعدت خطة شاملة تمثلت بإنشاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات لاستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية”، مؤكدا “وصول معدلات التجهيز في بغداد بلغت 18 ساعة في اليوم”.

وأكد موسى أن “الوزارة حريصة على أن يتابع مشاريع الطاقة الشمسية والعقود التي وقعت مع الشركات العالمية”، مشيراً إلى أن “الوزارة حريصة على إنشاء محطات للطاقة الشمسية توزع على جميع المحافظات”.

وأضاف، أن “عدد المغذيات قد ازداد بوصولها إلى 2800 مغذي في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن “وزارة الكهرباء في طور استيعاب ومد مغذيات لحل اختناقات صيف 2023”.

وتابع موسى، أن “الغاية من الربط الكهربائي وتحقيق هذه الوثوقية هي تهيئة العراق لدخوله عضواً مهماً في سوق الطاقة”، مبيناً أن “الربط الكهربائي مع دول الجوار سيكون مدعاة لتبادل منفعة الطاقة وهذا هو المهم”.

ونوه إلى، أن “مستويات معدل التجهيز وصلت الى 18 ساعة”، لافتاً إلى أن”مشاريع في الوقت الحالي تم الشروع بها لاستيعاب وإنجاز خطة العام المقبل”.

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