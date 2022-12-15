2022/12/15 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، رجال المرور بعدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يوجه رجال المرور بعدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه المركز الخبري الوطني.

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