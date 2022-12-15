المصرف الأهلي العراقي يوقع اتفاقية مع شركة الكفالات المصرفية لتمويل المشاريع

2022/12/15 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وقع المصرف الأهلي العراقي، اتفاقية مع الشركة العراقية للكفالات المصرفية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج المنظمة الألمانية للتعاون الدولي لدعم المشاريع الصناعية التابعة لغرف الصناعة في المحافظات كافة.

وتقوم الشركة العراقية للكفالات المصرفية بتأمين فرص حصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لمشاريعهم القائمة والحديثة الانشاء .

والمساهمة في معالجة مشكلة الاسكان بتغطية قروض المصرف العقاري وقروض الإسكان التي تمنحها المصارف الخاصة .

وتأسس المَصرِف الأهلي العِراقِي عام 1995 كشركة مساهمة عامّة ضمن القِطاع الخاص، ليقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفيّة للشركات والأفراد في العراق.



ونظراً للنجاح الذي حققه البنك ولدعم نموه المستقبلي، فقد تمّت زيادة رأس مال البنك من 400 مليون دينار عراقي عند التأسيس ليصل إلى 250 مليار دينار عراقي (215 مليون دولار أمريكي) في كانون الأول 2013 .

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