مسؤول الوقود النووي والنفايات المشعة بوزارة الطاقة الأمريكية يفقد وظيفته بعد اتهامات سرقة

2022/12/15 | 12:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت تقارير محلية وسجلات قضائية أن سام برينتون المسؤول عن الوقود النووي والنفيات المشعة بوزارة الطاقة الأمريكية لم يعد يعمل لدى الوكالة الفيدرالية وذلك بعد حادثتين مزعومتين لسرقة أمتعة مسافرين في المطار.

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