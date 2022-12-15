2022/12/15 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ترسل “الجدار الحديدي” لضرب صواريخ ايران و روسيا | رأس السطر

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