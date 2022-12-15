وزير الدفاع يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بعد مناشدة منتسب

2022/12/15 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة تفاصيل ادعاءات المنتسب علاء نايف.

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