الإعلام الأمني تعلن القبض على 3 إرهابيين أشقاء في بغداد

2022/12/15 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وخلال عمليتين منفصلتين تكللت بالدقة والنجاح، من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين أشقاء مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي لعملهم بما يسمى (اسناد طؤارى و فرقة مؤتة و عسكر درع) تحت كنى ( ابو عزام و ابو محمد وابو هاجر ) ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات والقاء القبض على احدهم بكمين محكم وبدلاته تم الاطاحة بالارهابيين الاخرين ،ومن خلال التحقيقات الاولية اعترفوا بأنتمائهم للعصابات الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين ، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

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