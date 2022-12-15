السوداني يوجه بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً في الجهد الخدمي

2022/12/15 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي وعدداً من أعضائه.واستمع سيادته إلى تقرير مفصل تضمن الأعمال المنجزة وسير تنفيذ المهام منذ انطلاق عمل الفريق في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، كما اطلع على آلية التنفيذ المتبعة، ومعوقات العمل، وجداول الاحتياجات المالية للسنة المقبلة.ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً، وإجراء زيارات ميدانية للمناطق المخدومة بأعمال الجهد الحكومي من قبل الشرطة المجتمعية والجهد الاجتماعي، من أجل الاطلاع على مشاكل السكان والعمل على معالجتها وتوعية المواطنين، وحثّهم على التعاون مع فرق الجهد الحكومي.•••••المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء15- كانون الأول-2022

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