وزير الدفاع يشكل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات مناشدة منتسب على مواقع التواصل

2022/12/15 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات مناشدة، الرائد علاء حاتم نايف المنسوب الى قاطع الدفاع الجوي الثالث في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومن أجل الوقوف على ما تم طرحه من قبل الرائد علاء حاتم نايف المنسوب الى قاطع الدفاع الجوي الثالث في مواقع التواصل الاجتماعي، التقى وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، الضابط صاحب الشكوى واستمع الى ملابسات الموضوع الذي طرحه في التصوير الفديوي".

وتابع ان "الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الموضوع بالكامل ومحاسبة المقصرين وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة في حال تبين صحة المعلومات التي تم طرحها، مشدداً على ضرورة أنصاف المظلوم وعدم السماح بالمساس بسمعة ومهنية القوات المسلحة والتقيد بانضباطية واخلاقيات المهنة".

واضاف انه "بتوجية من رئيس الوزراء التقى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الضابط انفاً واستمع الى تفصيل كامل عن الموضوع، مؤكداً على متابعة مجريات سير التحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه بالسرعة الممكنة"، مبيناً أن "قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن والاستقرار ويجب العمل على التواصل الدائم معها".

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