2022/12/15 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس ، من اعتقال ثلاثة إرهابيين أشقاء خلال عمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.وأضاف بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 إرهابيين أشقاء في بغداد المركز الخبري الوطني.

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