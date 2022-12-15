2022/12/15 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ينصدم عراقيون بملف شبهات الفساد في المصرف العراقي للتجارة، بعد ان...

ظهرت المقالة دعوات للتحقيق في شبهات فساد مدير المصرف العراقي للتجارة..



ونائب: الچلبي محمي! أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات للتحقيق في شبهات فساد مدير المصرف العراقي للتجارة.. ونائب: الچلبي محمي!) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات للتحقيق في شبهات فساد مدير المصرف العراقي للتجارة.. ونائب: الچلبي محمي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).