2022/12/15 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 12/15/2022، اجتماعاً ضم...

ظهرت المقالة السوداني يتطلع على معوقات العمل وجداول الاحتياجات المالية للسنة المقبلة أولاً على المسلة.

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