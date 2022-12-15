2022/12/15 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 16 ساعة

دراسة تدحض اعتقادا شائعا حول السجائر الإلكترونية

منذ يومين

نهاية عصر “ملكة السماء” بعد نصف قرن من الخدمة

منذ يومين

“واتساب” يطرح خاصية جديدة تتعلق بالرسائل النصية

منذ 3 أيام

النزاهة: نحن في طور الإعداد للحرب الشاملة على الفساد

منذ 4 أيام

اكتشاف جديد يفسر غموض مرض “الزهايمر”

منذ 4 أيام

الإعلام الرقمي: عطل تقني يصيب موقع تويتر في العراق

منذ 4 أيام

باكستان: مقتل 4 دواعش قرب الحدود الأفغانية

منذ 5 أيام

غوغل تحمي أجهزة أندرويد بتحديث أمني جديد

منذ 6 أيام

ماسك يعلن حرباً على الحسابات المزيفة في تويتر..



1.5 مليار تنتظر الحذف

منذ 6 أيام

الأمم المتحدة تبدي رغبتها بزيارة الأماكن التراثيَّة والدينيَّة بسنجار للمساعدة بإعادة اعمارها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً في أعمال الجهد الهندسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً في أعمال الجهد الهندسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).