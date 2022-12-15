وول ستريت توضح توقعاتها بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي القادمة

2022/12/15 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدم صحفي جريدة وول ستريت والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة DoubleLine Capital جيفري جوندلاش توقعاته بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي المقبلة ومخاطر الركود، عبر مقابلته مع CNBC في وقت مبكر من يوم الخميس، وفيما يلي أبرز النقاط التي تحدث عنها:

ينبغي على الفيدرالي الأمريكي يتوقف عن رفع أسعار الفائدة من الوقت الحالي.

من المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، متوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع القادم.

هناك احتمالات بأن يحدث الركود الاقتصادي بنسبة 75%.

من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أسرع عن الهدف 2%.

والجدير بالذكر، أن محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قام برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية مساء أمس الأربعاء، ليصل معدل الفائدة إلى 4.50%.

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