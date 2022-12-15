الحكيم يحذر من المشاريع المشبوهة التي تستهدف الوسط والجنوب دون غيرها من المحافظات

2022/12/15 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الخميس، مما أسماه “المشاريع المشبوهة” التي تسعى إلى استهداف مناطق الوسط والجنوب دون غيرها من مناطق العراق.ودعا الحكيم في كلمة له وسط تجمع عشائري في محافظة كربلاء، إلى “مواجهة التحديات والحذر كل … Readmore

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