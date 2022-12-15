الحكم بالسجن 3 سنوات ونصف على موظف في تويتر أدين بالتجسس لصالح السعودية

2022/12/15 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد ممثلو الادعاء في واشنطن، بأن مديراً سابقاً في شركة “تويتر” أدين بالتجسس لصالح السعودية، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام في الولايات المتحدة.وفي أغسطس/ آب أدانت هيئة المحلفين “أحمد أبو عمو” بعد محاكمة أمام محكمة اتحادية في … Readmore

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