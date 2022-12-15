وكالة: عائلة نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية أمام الجنائية الدولية

2022/12/15 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات ومحاميه لوكالة فرانس برس، الخميس، أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس.

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