سببان وراء عودة المواس إلى الملاعب مبكراً

2022/12/15 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي الشرطة الرياضي، سبب عودة نجم فريقه الكروي محمود المواس إلى الملاعب من جديد.وقال مدير الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة حسين الخرساني لـ”ايرث نيوز” إن “المهاجم محمود المواس تعافى مبكراً من الإصابة بسبب إصراره والتزامه بالعلاج والفحوص الطبية أظهرت تعافيه تماماً”.وبين ان “الفترة الأولية كان من المفترض أن تكون شهراً، لكنه […]

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