2022/12/15 | 13:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لم تقنع نتائج التحقيق بأحداث ذي قار الشارع العراقي ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Gm2uuPDJqJU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لم تقنع نتائج التحقيق بأحداث ذي قار الشارع العراقي ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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