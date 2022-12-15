الدفاع توجه دعوة للمتخلفين عن موعدهم من المفسوخة عقودهم

2022/12/15 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، دعوة للمتخلفين عن موعدهم من المفسوخة عقودهم، لمراجعة مراكز الاستقبال في محافظاتهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزارة دعت الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه من المفسوخة عقودهم ممن تخلفوا عن المراجعة خلال موعد الفحص الذي كان مخصصاً لهم سابقاً، الى مراجعة مراكز الاستقبال؛ لإجراء الفحص الطبي والمقابلة"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضافت أن "فترة الفحص تبدأ يوم 18 كانون الأول 2022، وستستمر لمد (5) أيام في مركز تطوع بغداد، و(3) أيام في مركز تطوع الناصرية، وبقية المراكز ليومين فقط".

وأوضحت الوزارة بحسب البيان "يكون الفحص في المحافظات، وكل محافظة على المركز المحدد لها، باستثناء (أربيل، دهوك، السليمانية) وسيكون الفحص في مركز تطوع المنطقة الشمالية (أربيل)، أما المحافظتان (ذي قار والمثنى) فيكون استقبالهم في مركز تطوع الناصرية".

ادناه قوائم الاسماء:

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