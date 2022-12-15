عملية عسكرية لملاحقة داعش في جبال قره جوغ جنوب شرق الموصل

2022/12/15 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نفذت قوات البيشمركة، اليوم الخميس، عملية تمشيط في سلسلة جبال "قره جوغ" قرب مخمور(جنوب شرق الموصل)، لتطهير المنطقة والقضاء على فلول تنظيم داعش.

وذكر بيان لوزارة البیشمركة في حكومة إقليم كردستان تلقته (بغداد اليوم) أن "لواء المشاة 18 وبإشراف المحور الـ6 في قوات البيشمركة نفذ عملية تمشيط عند سفوح جبال قره جوغ".

واضاف أنه "تم تنفيذ العملية في حدود القرى الواقعة عند سفوح جبل قره جوغ، لتطهير المنطقة من إرهابيي داعش".

ونقل البيان عن قائد اللواء المشاة 18 العميد زريان إسماعيل خليفة قوله إن "مثل هذه العمليات ستستمر، وقوات البيشمركة يقظة دائماً للتصدي لأي تحركات أو تهديد من قبل الإرهابيين".

ونفذت قوات البيشمركة في السابق عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش في هذه المناطق التي يتخذها داعش معاقل له بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.

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