خبراء صحة: الناس سئموا من اللقاحات الموسمية المتنوّعة

2022/12/15 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد موسم الإنفلونزا انتشارًا كبيرًا لفيروسات الجهاز التنفسي في وقت مبكر هذا العام.يقول خبراء الصحة العامة إنّ الناس قد سئموا من تذكيرهم بأخذ جرعاتهم من اللقاحات المختلفة.

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