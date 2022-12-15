السوداني يوجه بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً وإجراء زيارات للمناطق المخدومة

2022/12/15 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً وإجراء زيارات ميدانية للمناطق المخدومة بأعمال الجهد الحكومي، من أجل الاطلاع على مشاكل السكان والعمل على معالجتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضم رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي وعدداً من أعضائه".

وتابع، أن "السوداني أستمع إلى تقرير مفصل تضمن الأعمال المنجزة وسير تنفيذ المهام منذ انطلاق عمل الفريق في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، كما اطلع على آلية التنفيذ المتبعة، ومعوقات العمل، وجداول الاحتياجات المالية للسنة المقبلة".

ووجه السوداني، "بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً، وإجراء زيارات ميدانية للمناطق المخدومة بأعمال الجهد الحكومي من قبل الشرطة المجتمعية والجهد الاجتماعي، من أجل الاطلاع على مشاكل السكان والعمل على معالجتها وتوعية المواطنين، وحثّهم على التعاون مع فرق الجهد الحكومي".

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