2022/12/15 | 14:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة البنك المركزي يقرر خفض سعر صرف الدولار الى 1465 ديناراً (وثيقة) أولاً على المسلة.

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