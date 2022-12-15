هل ورثت المليارات إذا لم تسرقها؟

2022/12/15 | 14:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يأِسَ العراقيون من لجان مكافحة الفساد، ويتقيأون البيانات والخطابات، على ثيابهم....

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