رئيس الوزرء البريطاني يعتزم فرض قوانين لمكافحة الإضرابات

2022/12/15 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة ديلي ميل اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط لفرض قوانين لمكافحة الإضرابات لحماية الأرواح وسبل العيش.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال سوناك إنه يأمل أن يرى قادة النقابات أنه ليس من الصواب التسبب في اضطرابات لكثير من الناس، خاصة في وقت عيد الميلاد.

وأضاف للصحيفة “لكنني على استعداد لفرض تشريع جديد العام المقبل لحماية حياة الناس وتقليل الاضطراب الذي يصيب سبل معيشتهم.



وهذا شيء نعمل عليه بوتيرة سريعة”.

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