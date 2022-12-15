أردوغان: نسعى لآلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي

2022/12/15 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.وقال أردوغان للصحافيين بعد زيارة […]

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