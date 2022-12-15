المركزي العراقي يعزو ارتفاع سعر الدولار لإنشاء منصة الكترونية تلبي طلبات الزبائن

2022/12/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزا البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية خلال الايام السابقة الى بناء منصة ألكترونية يلبي طلبات المصارف من خلالها.

ونقل بيان للمركزي، عن مصدر مخول قوله إن "الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة ألكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها"، مشيرا الى أن "البنك باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها.

وتابع، أنه "تتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ"، موضحاً أنه "لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها.



وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي".

وبين المصدر، وفقا للبيان، أنه "وبهذا الصدد، فأن احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة فضلا عن ذلك".

واكد، أن "البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الاجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم اعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية ، ولغرض تغطية الطلب المحلي"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وفي وقت سابق من اليوم، قرر البنك المركزي العراقي، خفض سعر صرف الدولار الى 1465 ديناراً بالنسبة للمصارف.

وجاء في وثيقة صادرة عن البنك حصلت عليها (بغداد اليوم) ان " القرار جاء لتشجيع الجمهور على تمويل استيراداته من خلال الاعتمادات المستندية بدلا عن الحوالات، حيث قرر البنك في جلسته الاستثنائية، تخفيض سعر صرف الدولار للمستفيد ممن يمول استيراداته للاعتمادات المستندية ليكون بواقع 1465 دينارا للدولار بدلا من 1470 دينار".



واشار الى ان "البنك المركزي سيبيع الدولار للمصرف لاغراض الاعتمادات المستندية بمبلغ 1455 دينار للدولار، بدلا من 1460".





وصدرت مؤخرا مطالبات نيابية للحكومة ببيان الإجراءات المتخذة لتعويض انخفاض قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار قابل الدينار .

يذكر ان ارتفاع سعر صرف الدولار اثر بشكل كبير على وضع الاقتصادي للمواطنين الامر الذي يتطلب اجراءات وقرارات حكومية ونيابية لمنع التخضم وانخفاض قيمة الدينار العراقي.

واستمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، بارتفاعها في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت 151700 دينار مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينارا لكل 100 دولار".

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 151300 دينار مقابل 100 دولار.

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