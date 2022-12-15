العراقيون بالمرتبة الثالثة لشراء العقارات في تركيا خلال الشهر الماضي

2022/12/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الخميس، أن العراقيين حلوا بالمركز الثالث من بين الأجانب في شراء الوحدات السكنية في تركيا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الهيئة في تقرير تابعته (بغداد اليوم) انه "وفقا للأرقام فقد تراجعت نسبة بيع العقارات للأجانب في نوفمبر الفائت 17.4 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرة الى ان " تركيا سجلت في تشرين الثاني الماضي بيع 6 آلاف و83 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد".

وتابعت ان " الأرقام تكشف عن تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بألفين و575 وحدة سكنية، ثم الإيرانيين بـ 510، والعراقيين بـ331".

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2022، زادت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 20.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت 61 ألفًا و104 منازل.

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