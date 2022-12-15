القوات الأوكرانية تُمطر دونيتسك بـ40 صاروخاً

2022/12/15 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون روس في المناطق التي ضمتها موسكو، الخميس، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو بشرق أوكرانيا خلال الليل في بعض أضخم الهجمات منذ سنوات.وكتب أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية المدعوم من روسيا، على تيليجرام «في تمام الساعة السابعة صباحاً، شنوا أكبر هجوم على وسط دونيتسك منذ عام 2014».وأضاف كوليمزين «أُطلق 40 صاروخاً من راجمات صواريخ متعددة من طراز بي.إم -21 جراد على المدنيين في مدينتنا».



ووصف الهجوم بأنه جريمة حرب.

(رويترز)

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