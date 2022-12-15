2022/12/15 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل التغيير في موقف لا يحسد عليه داخل احد محال الجزارة في كربلاء

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