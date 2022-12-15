2022/12/15 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى العامين الماضيين وجدت الكثير من النساء الأرامل اللواتي خرجن من مخيم "الهول" أنفسهن أمام "حياة" يبدأ الخوض فيها "من الصفر"، ورغم القصص "المضيئة" التي استعرضتها البعض منهن لموقع "الحرة"، إلا أن كثيرات ما تزلن تواجهن "مخاض المعيل"، في وقت تحاول لجان محلية التأسيس ولو بشيء بسيط لرحلة "الألف ميل"، والتي تشوبها الكثير من المحطات، يرى متحدثون أنها "صعبة".

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