رئيس الجمهورية: ضرورة رفع القدرات القتالية لصنوف الجيش العراقي

2022/12/15 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة رفع القدرات القتالية لصنوف الجيش العراقي.

وذكر بيان رئاسي أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله”.

وأضاف البيان، أنه “في مستهل اللقاء، قدّم رئيس أركان الجيش إيجازاً بالوضع الأمني والعسكري في العراق للرئيس”، مستعرضاً “التطورات الأمنية والخطط الموضوعة لمواصلة زخم العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب واستئصال جذوره ومنابعه”.

وتابع: “كما جرى التأكيد على ضرورة رفع القدرات القتالية لكافة صنوف الجيش وتشكيلاته والعمل على تأهيلها تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً، بما يحقق الحياة الآمنة والمستقرة لجميع العراقيين”.

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