مونديال 2022: فرنسا تنهي حلم المغرب وتبلغ النهائي الثاني توالياً لملاقاة الأرجنتين

2022/12/15 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدافع المنتخب الفرنسي تيو هرنانديز يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى المغرب (2-صفر) في نصف نهائي مونديال قطر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022.© اف ب أدريان دنيس الخور (قطر) (أ ف ب) – أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلّب عليه 2-صفر الأربعاء على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي مونديال […]

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