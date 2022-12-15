بيع نسختين نادرتين من رواية دون كيشوت في فرنسا بسعر مذهل

2022/12/15 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسختان “فريدتان” من كتاب دون كيشوت لميغيل دي سرفانتيس بيعتا في مزاد في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف دانيال ليل باريس (أ ف ب) – بيع كتابان “فريدان” من قصة دون كيشوت لميغيل دي سرفانتيس في مقابل 504 آلاف يورو بما يشمل الرسوم، خلال مزاد نظمته دار سوذبيز الأربعاء في […]

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