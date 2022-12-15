2022/12/15 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (من اليسار إلى اليمين) رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني و رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ينتظرون بدء مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي لكأس العالم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يدافع عن زيارته إلى قطر لدعم المنتخب الفرنسي في المونديال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يدافع عن زيارته إلى قطر لدعم المنتخب الفرنسي في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).