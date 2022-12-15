السوداني: القطاع التربوي يحظى باهتمام الحكومة

2022/12/15 | 15:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 12/15/2022، أهمية التنسيق بين...

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