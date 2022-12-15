وزير النفط يبحث مع الوفد الاردني العمل على تفعيل مذكرات التفافهم بين البلدين

2022/12/15 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني مع الوفد الأردني، اليوم الخميس، العمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "عبد الغني، استقبل الوفد الأردني الذي يزور بغداد، وضم كل من وزير الطاقة والثروات المعدنية صالح علي حامد الخرابشة، ووزير الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي" .

وأضاف، ان "اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".

وحضر اللقاء وزير الكهرباء زياد علي فاضل وعدد من المسؤولين في وزارة النفط والكهرباء.

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