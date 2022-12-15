التجارة تعلن توزيع اكثر من 3 ملايين كيس طحين ضمن الحصة السابعة

2022/12/15 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، توزيع اكثر من 3 ملايين كيس طحين، فيما دعت المواطنين الى الابلاغ عن المخالفات في حال ملاحظتها عند استلام مادة الطحين.

وقال مدير عام الشركة خالد اسماعيل النداوي في بيان (بغداد اليوم)، إن "عملية إنتاج وتوزيع الطحين تجري حسب خطة الوزارة وتحقق انسيابية في تجهيز الوكلاء بالحصص المقررة".

وأشار إلى "تجهيز الوكلاء بكمية تزيد عن 3 ملايين كيس من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية"، مؤكدا أن "التوزيع مستمر دون انقطاع حسب التسلسل الزمني لكل مركز".

ولفت الى "تصاعد وتيرة الانتاج والتجهيز بالتعاون والتنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتوفير الكميات اللازمة من خلطات الحنط بما يؤمن حاجة المحافظات لإكمال عملية إنتاج وتوزيع الحصة المقررة".

وأشار النداوي الى "متابعة لجان الفروع الرقابية والنوعية لعملية التوزيع في المحافظات والإشراف المباشر على تجهيز الوكلاء والمواطنين لضمان ايصال نوعية جيدة من الطحين تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تواصل الفرق النوعية عملية سحب النماذج لغرض الفحص المختبري واختبار الخبازة".

وتابع أن "الفرق المشتركة سجلت زيارات تفتيشية ميدانية شملت المطاحن العاملة والوكلاء في محافظات دهوك واربيل والسماوة والديوانية وميسان وديالى وكركوك والانبار وبابل للاشراف على تجهيز الطحين واجراء فحص الخبازة وسحب نماذج مختلفة من الانتاج لغرض الفحص المختبري، فضلا عن تأشيرها عدد من المخالفات الرقابية التي احيلت الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية بحق المخالفين".

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