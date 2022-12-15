2022/12/15 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اهمية دور النقابات بإسناد المنهاج الوزاري، وتحقيق رؤيتها في المجالات الخدمية ومنها القطاع التربوي.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم) ان " السوداني استقبل وفدا من نقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني واستمع خلال اللقاء إلى إيجاز عن عمل النقابة، ودورها في إسناد العملية التربوية والمشاكل التي تعترضها بمسارها العام، وجهودها في الارتقاء بواقع المعلمين ومستوى أدائهم".

وأشاد السوداني بحسب البيان " بالدور الكبير الذي تضطلع به النقابات والمنظمات المهنية ومنها نقابة المعلمين العراقيين، وما تتمتع به من خبرات مهنية ووظيفية في مختلف الاختصاصات، من شأنها أن تساعد في تحسين مستوى الأداء الوظيفي بشكل عام".

وأكد "أهمية التنسيق بين النقابات والحكومة، من أجل إسناد منهاجها الوزاري وتحقيق رؤيتها في المجالات الخدمية ومنها القطاع التربوي، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة وسعيها لمعالجة مختلف المشكلات التي تواجهه، بينها أزمة المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وتوجهها لرعاية شريحة المعلمين والمدرّسين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد اهمية دور النقابات بإسناد المنهاج الوزاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد اهمية دور النقابات بإسناد المنهاج الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).