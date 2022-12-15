النائب محمد البياتي: السيادة لا تعني التسيد على رقاب الناس

2022/12/15 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعتبر النائب عن محافظة ديالى، محمد قتيبة البياتي، اليوم الخميس، أن السيادة لا تعني التسيد على رقاب الناس.

وذكر البياتي، في تغريدة بتويتر تابعتها (بغداد اليوم) ان " السيادة الحقيقية هي ان نضع الوطن والمواطن في قلب ونصب الاعين لا ان نتسيد على رقاب الناس ونخون العهد والوعد لا سامح الله".

وتابع: أنه "لهذا سيكون قرار البقاء او الانسحاب مرهون بذلك".

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