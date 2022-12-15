مذيع CNN يجوب أحياء إسطنبول ويتذوق طعام شوارعها

2022/12/15 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول مدينة أيقونية، وصاخبة، وتشتهر بطعامها وتاريخها الغني."الفوضى المبهجة"، كما يسمّيها بعض السكان المحليين، تشغّل كل الحواس.

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