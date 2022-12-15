«بيتكوين» دون 18 ألف دولار بعد رفع الفائدة

2022/12/15 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت عملة بيتكوين إلى حوالي 17667 دولاراً الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً.جاء ذلك بعد أن تجاوزت أكبر عملة رقمية في العالم حاجز الـ 18 ألف دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء منذ أكثر من شهر.



إلا أن قرار الفيدرالي وإشارته إلى مزيد من الارتفاعات العام المقبل، فضلاً عن استمرار تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس»، ساهما بهذا الهبوط.وبالمثل انخفضت إيثر، التي سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر بأكثر من 1350 دولاراً، إلى حوالي 1286 دولاراً.في السياق ذاته، تراجعت الأسهم الأمريكية بعد قرار الفيدرالي، وأصبحت عملة البيتكوين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات الأسهم الأمريكية، ولا سيما مؤشر «ناسداك» ذو الأسماء التقنية العالية.



كما يراقب المستثمرون أيضاً التداعيات المستمرة للانهيار المذهل لشركة FTX التي أعلنت إفلاسها، وجرى اعتقال مؤسسها سام بانكمان فرايد بعد توجيه تهم جنائية له من قبل المدعين الفيدراليين بالإضافة إلى لوائح اتهام مدنية من المنظمين الأمريكيين.(وكالات)

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