سوق العراق للأوراق المالية تتداول أكثر من 2 مليار سهم بقيمة 3 مليارات دينار

2022/12/15 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، انه تداولت خلال الأسبوع الجاري أكثر من ملياري سهم بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دينار.

وقالت السوق في بيان اليوم، إن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من ملياري سهم، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (576.58) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (590.63) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.38%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وفقا للبيان.

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