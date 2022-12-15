2022/12/15 | 15:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4YChKaaN-MU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو الشيء الذي يمتلك بحيرات بلا ماء، وأراضي بلا زرع ، وجبال بلا احجار ؟ | حزورات - نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو الشيء الذي يمتلك بحيرات بلا ماء، وأراضي بلا زرع ، وجبال بلا احجار ؟ | حزورات - نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).